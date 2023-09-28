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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فعاليات دورة مكافحة العدوى لأطباء العمليات بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة  بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على واعمال ترصد عدوى المواضع الجراحية بالعمليات .
 واستمرت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت رؤساء أقسام العمليات بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة. 


وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة تضمنت التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى والسياسات التخصصية بجناح العمليات بالاضافة إلى ترصد عدوى المواضع الجراحية وتعريفات الحالة الخاصة بها والحزمة الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية.

 

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المضادات الحيوي صحة الدقهلية فعاليات الدورة التدريبية الدقهلية ادارة مكافحة الدورة التدريبية

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