حماة الوطن: ندعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة لإرساء دعائم الاقتصاد المصري

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن النجاح الذي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا يجعلنا ندعم ونؤيد ترشيحه لفترة رئاسة جديدة لنبني معه مستقل مصر والأجيال القادمة.

دور كبير في انضمام مصر إلى مجموعة البريكس



وأضاف أحمد تيسير أن قوة مصر والعلاقات المتميزة التي يقوم بها الرئيس السيسي خارجيًا كان لها دور كبير في انضمام مصر إلى مجموعة البريكس التي تمثل ثاني أكبر تجمع اقتصادي في العالم وأصبحت مصر لديها فرص قوية في التصدير والاستيراد وتحقيق تكامل اقتصادي قوي مع الدول الأعضاء في البريكس مثل الصين وروسيا والهند.



وأشار أمين الشئون الاقتصادية إلى أن روسيا قررت مؤخرا التعامل بالعملة المحلية مع 30 دولة بالعملة المحلية والتخلي عن الدولار للحد من الضغط على الطلب على الدولار والخروج من هيمنته ومصر واحدة من هذه الدول بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والثقل الدولي الذي تمثله مصر في عهده خارجيًا.



وأشار إلى أن أكبر الدول المصدرة لمصر هي الصين وروسيا ضمن تجمع البريكس والتعامل بالعُملة المحلية يقلل أزمة الضغط على الدولار ويحد من ارتفاع الأسعار على احتياجات الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة كما يؤدي إلى تراجع في معدلات التضخم المرتفعة حاليًا.