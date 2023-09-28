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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإحتفال بيوم محو الأمية لـ مجندي هيئة الشرطة.. صور

صدى البلد

قامت وزارة الداخلية متمثلةً فى قطاع التدريب بتنظيم إحتفال بيوم "محو الأمية" لمجندى هيئة الشرطة للعام التدريبى 2022/2023 .. بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة ، والأستاذ الدكتور رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد من الهيئة ، والدكتورة  رئيس لجنة الخدمة المهنية بنادى الروتارى ووفد من المنطقة الروتارية .

 يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة فى قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار والمنطقة الروتارية ، وكذا جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.. إيماناً بأهمية تكاتف وتعاون مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى دعم الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمحو الأمية . 

إعتمدت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الداخلية سياسة متكاملة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية لمحو أمية المجندين عبر التوسع فى إفتتاح الفصول التعليمية مع توفير المستلزمات الدراسية إلى جانب إستحداث البرنامج المكثف لتعليم اللغة "CLE" المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار بفصول محو الأمية حيث تم تنظيم عدد من الدورات لتدريب القائمين على أعمال التدريس بكافة جهات الوزارة.

و جاء الإحتفال مواكباً للإحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية وتضمن الإحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية المتعاونة فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار ، وكذا تكريم (الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى فى مجال نشاط محو الأمية ، وكذا تكريم المشرفين والمدرسين المتميزين ، والمجندين الحاصلين على أعلى الدرجات فى إختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية) والمجندين الذين تم تدريبهم على حرف التشييد والبناء.

 وفى ختام مراسم الإحتفال تقدم الحضور من ممثلى الهيئة العامة لتعليم الكبار ووفد المنطقة الروتارية بالشكر والعرفان لجهود قطاعات وزارة الداخلية فى مجال محو الأمية .

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأميّة وإستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة لاسيما المجندين.


 

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