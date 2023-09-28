عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصور.. طائرة مليئة بمقاتلي فاجنر تتحول لكرة من اللهب

بالصور| طائرة مليئة
بالصور| طائرة مليئة بمقاتلو فاغنر تتحول لكرة من اللهب.. شاهد

تحولت طائرة شحن مليئة بمقاتلي فاجنر إلى كرة من اللهب في دولة مالي غرب إفريقيا بعد لحظات من هبوطها.

انتشر مقطع فيديو يوضح لحظة الانفجار المأساوي لطائرة شحن روسية الصنع من طراز إليوشن Il-76 في 23 سبتمبر الحالي. 

وأظهر الفيديو إطلاق الطائرة سحابة من الغبار قبل أن تتحول إلى كرة نارية ضخمة تلتهم الطائرة بالقرب من مدينة جاو.

لحظة هبوط الطائرة الروسية

140 شخصا

وزعمت مصادر موالية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يصل إلى 140 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث، بما في ذلك جنود ماليون ومقاتلي فاغنر. ويظهر الرقم الخلفي لطائرة النقل – EW-412TH – أنها مملوكة لشركة الشحن البيلاروسية Rubystar.

ونفت مصادر قريبة من فاغنر، بما في ذلك قناة Gray Zone Telegram، وجود أي من مقاتلو المجموعة على متن الرحلة المنكوبة.

لحظة انفجار الطائرة الروسية

هبوط خارج المسار

وبحسب صحيفة ديلي ستار، إن سبب الحادث قيد التحقيق، ولكن يبدو أن الطائرة هبطت بعيدًا جدًا على المدرج الذي يبلغ طوله 2500 متر قبل أن تنزلق. وجاء الحادث الناري بعد شهر من مقتل رئيس شركة فاغنر الملياردير الراحل يفغيني بريجوزين عندما تحطمت طائرته الخاصة خارج موسكو.

طائرة شحن روسية طراز إليوشن Il-76 مالي مقاتلو فاغنر يفغيني بريجوزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

موضوعات متعلقة

خبير اقتصاد أمريكي: العالم سيندثر بسبب 5 رجال.. من هم؟

صحيفة شهيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإظهار تفاصيل وجه "يسوع"| شاهد

بالذكاء الاصطناعي.. شاهد كيف ستبدو بريطانيا عام 2050

بدلًا من الكلاب والقطط.. رجل بريطاني يربي ديك رومي ويعامله كطفله| صور

كلب يرعى 3 أشبال من النمور في الجبال الأمريكية.. والسبب غير متوقع

"هالك هوجان" يتزوج من مدربة يوجا بخواتم مرصعة بالألماس.. لن تصدق سعرها!

من القمة إلى أسفل القاع| مصممة أزياء بريطانية تخسر ثروتها وتعيش بالإيجار!

دراسة.. الخفافيش قادرة على علاج السرطان عند الإنسان| تفاصيل

ترشيحاتنا

2.4 مليار يورو مساعدات.. تصريحات عاجلة من أمين عام الناتو بشأن أوكرانيا

النائب أحمد السجيني يشرح أسباب تزكيته الرئيس السيسي

مسيرات بالسيارات في مرسى علم لدعم ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2024

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

مغرور.. مدرب مصر السابق يوجه انتقادا حادا لـ أوسوريو

حادث مروع.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد في أستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نجاح سلام.. منحها عبد الناصر الجنسية وكرمها الرئيس اللبناني

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

فيديو

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ