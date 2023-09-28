بالصور.. طائرة مليئة بمقاتلي فاجنر تتحول لكرة من اللهب

تحولت طائرة شحن مليئة بمقاتلي فاجنر إلى كرة من اللهب في دولة مالي غرب إفريقيا بعد لحظات من هبوطها.

انتشر مقطع فيديو يوضح لحظة الانفجار المأساوي لطائرة شحن روسية الصنع من طراز إليوشن Il-76 في 23 سبتمبر الحالي.

وأظهر الفيديو إطلاق الطائرة سحابة من الغبار قبل أن تتحول إلى كرة نارية ضخمة تلتهم الطائرة بالقرب من مدينة جاو.

لحظة هبوط الطائرة الروسية

140 شخصا

وزعمت مصادر موالية لأوكرانيا على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يصل إلى 140 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث، بما في ذلك جنود ماليون ومقاتلي فاغنر. ويظهر الرقم الخلفي لطائرة النقل – EW-412TH – أنها مملوكة لشركة الشحن البيلاروسية Rubystar.

ونفت مصادر قريبة من فاغنر، بما في ذلك قناة Gray Zone Telegram، وجود أي من مقاتلو المجموعة على متن الرحلة المنكوبة.

لحظة انفجار الطائرة الروسية

هبوط خارج المسار

وبحسب صحيفة ديلي ستار، إن سبب الحادث قيد التحقيق، ولكن يبدو أن الطائرة هبطت بعيدًا جدًا على المدرج الذي يبلغ طوله 2500 متر قبل أن تنزلق. وجاء الحادث الناري بعد شهر من مقتل رئيس شركة فاغنر الملياردير الراحل يفغيني بريجوزين عندما تحطمت طائرته الخاصة خارج موسكو.