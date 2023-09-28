القبض على مندوب بشركة أدوية يبيع العقاقير المخدرة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة ، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقار المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.