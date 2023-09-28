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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزراعة تبحث مشكلات الصوب الزراعية والغابات الشجرية بالوادي الجديد

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم مناقشة موقف الصوب الزراعية والغابات الشجرية التابعة للإدارة المركزية للتشجير بالمحافظة واستعراض المشاكل والمعوقات وعرض الحلول العاجلة ورفع كفاءة تلك المواقع، بجانب تفقد صوب إدارة البساتين التابعة للمديرية والمحاصيل المنزرعة، وذلك بحضور الدكتور حمدى سيد جامع، رئيس الادارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة.


وأكد المرسي، وفق بيان، متابعة أعمال تبخير التمور في إطار متابعة إدارة المكافحة لجميع الانشطة الخاصة بموسم البلح، حيث اجرى المهندس عماد بحر، وكيل المديرية ومدير ادارة المكافحة جولة في مصانع البلح لمتابعة أعمال التبخير.

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وشدد على متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، حيث أجرى محمد فهيم، مدير شئون التعاون الزراعى جولة بالجمعيات الزراعية وذلك للوقوف على سير عمل الجمعيات التعاونية ومدى توفير الاسمدة استعدادا للموسم الشتوي وتذليل كافة العقبات التى تواجة الجمعيات و ابراز دور التعاونيات، مؤكدا على صرف الاسمدة من خلال كارت الفلاح، وتشجيع المزراعين على زراعة محصول القمح لهذا الموسم لما له من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن توفير الاسمدة الأزوتية، والتقاوي والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي التي تخدم المزارعين.

إدارة البساتين إدارة المكافحة احتفالية الإدارة المركزية الانتاج الزراعي الجمعيات التعاونية التعاون الزراعي بوزارة الزراع حافظ الوادي الجديد لإدارة المركزية للموسم الشتوى

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