التصنيف العالمي| الأهلي يتفوق على تشيلسي وتراجع صادم للزمالك وبيراميدز بالمركز 210

كشف موقع “football data base” عن أحدث تصنيف للأندية، والذي شهد تواجد النادي الأهلي في المركز الـ47 عالميا والأول إفريقيا.

وشهد التصنيف مركزا متأخرا لفريق تشيلسي بعد نتائجه الكارثية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إذ حل في المركز الـ 101 عالميا.

وتواجد فريق بيراميدز في المركز (210 )عالميا، بينما تراجع الزمالك للمركز (231) عالميا بعد انطلاقته المحبطة هذا الموسم.

تصنيف أفضل 10 أندية إفريقية

1- الأهلي المصري

2- صن داونز الجنوب إفريقي

3- الوداد المغربي

4- مازيمبي الكونغولي

5- الترجي التونسي

6- بيراميدز المصري

7- شباب بلوزداد الجزائري

8- الزمالك المصري

9- الهلال السوداني

10- الرجاء المغربي

تصنيف أفضل 10 أندية عالمية

1- مانشستر سيتي الإنجليزي

2- بايرن ميونخ الألماني

3- إنتر ميلان الإيطالي

4- ليفربول الإنجليزي

5- ريال مدريد الإسباني

6- نابولي الإيطالي

7- أرسنال الإنجليزي

8- برشلونة الإسباني

9- لايبزيج الألماني

10- بورتو البرتغالي