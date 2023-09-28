تعرف على زي الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن زي الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : الاجتماع الفني.. الأهلي بالزي التقليدي أمام سان جورج الإثيوبي.

يواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة في مباراتيه المقبلتين أمام فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويأتي هذا التحدي بسبب غياب مهاجم الفريق الأول أنتوني موديست والمغربي رضا سليم عن الفريق في هاتين المباراتين المهمتين.

غياب أنتوني موديست

أحد أبرز الأخبار التي أثارت اهتمام الجماهير الأهلاوية هو غياب الفرنسي أنتوني موديست عن مباراتي فريقه أمام سان جورج الإثيوبي. ويعود سبب هذا الغياب إلى قيده في فترة القيد الثالثة المستحدثة لهذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وهذا يعني أنه لا يحق للاعبين الذين تم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، وسيتمكنون من المشاركة بداية من دور المجموعات. وهذا القرار منع موديست أيضًا من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي السابقة.