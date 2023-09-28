الكاراتيه يستعد لـ عموميتين بالأوليمبية غدا .. والدهراوى يزور معسكر المنتخب

يعقد الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى نائب رئيس الاتحادين العربي والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي الجمعيتين العموميتين غير العادية والعادية غد الجمعة بالقاعة الرئيسية باللجنة الأوليمبية ، لمناقشة جدول الأعمال الذى نصت عليه المادة 12 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

يحضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالكامل ، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 103 عضو ، وشدد الاتحاد على عدم حضور الجمعيتين الا للشخص الذى يحمل تفويض رسمى من ناديه ، عدا ذلك فلن يسمح بدخول القاعة الا العاملين بالاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

على الجانب الآخر قام رئيس الاتحاد بزيارة المنتخب الوطني الأول فى معسكر الإعداد بدار المدرعات والذي يستعد لبطولة العالم بالمجر خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل بدولة المجر ، حيث يتدرب المنتخب مع نخبه من لاعبى منتخبات اليونان وروسيا وشيلى.

وحث رئيس الاتحاد اللاعبين خلال الزيارة على بذل مزيد من الجهد فى التدريبات للمنافسة على اللقب العالمي ، ورفع العلم المصري على منصات التتويج الأولى ، ووعد الدهراوى اللاعبين بتذليل اى صعوبات تواجههم ، وتوفير كل السبل التى تكفل لهم تحقيق اللقب العالمي رغم قوة المنافسة من دول العالم التى تشارك فى البطولة.