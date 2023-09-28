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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل أسبوع من عرضه.. صورة من كواليس تصوير على باب العمارة

على باب العمارة
على باب العمارة

حددت الشركة المنتجة لمسلسل على باب العمارة يوم 4 من شهر أكتوبر القادم على منصة WATCH IT.

وحرصت الشركة الترويج للعمل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بنشر مجموعة من الصور الخاصة من كواليس التصوير تجمع عدد من أبطال المسلسل حاتم صلاح وأية سماحة ومحمد محمود.

 

تفاصيل مسلسل على باب العمارة 

مسلسل على باب العمارة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم حاتم صلاح وأحمد بدير ومحمد محمود ومحمد رضوان وآية سماحة وغادة طلعت ومن إخراج خيري سالم.


وتدور أحداث العامل حول "عنايات" التى تدخل  في صراع كوميدي مع شقيقها "عوض" بسبب الميراث، وتحاول طوال الوقت الإيقاع بينه وبين والده الذي يقوم بدوره الفنان محمد رضوان لتحصل على الميراث هي وشقيقتها وزوجها.

 

أول بطولة لحاتم صلاح 

ويعتبر هذا المسلسل هو البطولة الأولى للفنان الكوميدي حاتم صلاح والذى أشتهر في مسلسل الكبير أوي مع أحمد مكي حيث كان يجسد دور نفادي وهي الشخصية التى لاقت نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري.

 

مسلسل على باب العمارة منصة WATCH IT حاتم صلاح آية سماحة

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