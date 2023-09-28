سعاد صالح : الرسول تزوج 9 من الأرامل والمطلقات لأمور تشريعية

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من الزوجات، مشيرة إلى أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتم لأمور تشريعية ولم يتزوج الرسول بكرا إلا السيدة عائشة.

وقالت سعاد صالح، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج الأرملة والمطلقة لدروس من الله سبحانه وتعالى لنا.

قيم تعامل النبي مع زوجاته

وتابعت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب أيا من زوجاته، مؤكدة أنه على بعض الرجال التعلم من قيم تعامل النبي مع زوجاته.