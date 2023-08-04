سعاد صالح: كلمة خلع لم تأت في الكتاب ولا السنة

أكد علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن الخلع غير موجود في الإسلام، وأنه لا يوجد آية بالقرآن الكريم تدل على الخلع، ولا يوجد حديث نبوي عن سيدنا رسول الله.

وأضاف المحامي بالنقض والإدارية العليا، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه يتحدى أي شخص يذكر أن هناك شيء بخصوص الخلع في الإسلام.

وتدخلت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ورفضت ما يقوله المحامي، وقالت :" هناك آية في القرآن الكريم".

وأشارت إلى أن كلمة خلع كخلع لم تأتي في القرآن الكريم، أو السنة، ولكن مصطلح الفقهاء فعلوه، من أجل أن تجعل الزوجة من زوجها.

وأوضحت أن هناك فتاة ذهبت لـ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت :" انها لا تحب زوجها وتريد أن تطلق منه، فالرسول قال لها ماذا أخذتي منه، فقالت حديقة، فأمرها برد الحديقة، وأمر الزوج بـ أن يطلقها، وهذه كانت أول حالة خلع في الإسلام".