قبول ثلاثة طالبي رهبنة جدد بدير العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين

شهد دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، عددًا من المراسم الكنسية، تضمنت تدشين معمودية جديدة وقبول ثلاثة إخوة طالبي رهبنة، إيذانًا ببدء فترة الاختبار المقررة لهم.

صلى نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، القداس الإلهي بكاتدرائية القديس يحنس القصير بالدير، بمشاركة مجمع الآباء رهبان الدير، وسبق القداس تدشين نيافته المعمودية الجديدة بالدير، كما تم قبول ثلاثة إخوة جدد طالبي رهبنة، لبدء فترة الاختبار المقررة للرهبنة.

ويُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد نياحة القديس يحنس القصير، شفيع الدير، في 20 بابة من كل عام.