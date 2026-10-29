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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبول ثلاثة طالبي رهبنة جدد بدير العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين

دير يحنس القصير يضم 3 طالبي رهبنة جدد
دير يحنس القصير يضم 3 طالبي رهبنة جدد
ميرنا رزق

شهد دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، عددًا من المراسم الكنسية، تضمنت تدشين معمودية جديدة وقبول ثلاثة إخوة طالبي رهبنة، إيذانًا ببدء فترة الاختبار المقررة لهم.

صلى نيافة الأنبا ديسقورس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، القداس الإلهي بكاتدرائية القديس يحنس القصير بالدير، بمشاركة مجمع الآباء رهبان الدير، وسبق القداس تدشين نيافته المعمودية الجديدة بالدير، كما تم قبول ثلاثة إخوة جدد طالبي رهبنة، لبدء فترة الاختبار المقررة للرهبنة.

ويُذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد نياحة القديس يحنس القصير، شفيع الدير، في 20 بابة من كل عام.

العذراء معمودية رهبنة الأنبا ديسقورس القداس رهبان الدير

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