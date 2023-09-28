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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاد البخت.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه |فيديو

هاني شاكر
هاني شاكر

طرح المطرب هاني شاكر مساء اليوم أحدث أغانيه بعنوان بلاد البخت على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شوقي ومن توزيع ميدو مزيكا، وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة لهاني شاكر خلال هذا الموسم، حيث سبق وطرح من قبل أغنية مروق والكبير.

أحدث إصدرات هاني شاكر 

 

طرح الفنان هاني شاكر، أغنية جديدة له تحمل اسم مروق، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية المختلفة، مستخدما تقنية الذكاء الاصطناعي AI في فيديو الأغنية.

 

 أغنية مروق لـ هاني شاكر، من كلمات وألحان: مصطفى شكري، وتوزيع: أحمد أمين، وإنتاج: محمد علام كيوب ميوزك، ميكس وماستر أسامة الهندي.

 

هاني شاكر يعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت

حرص الفنان هاني شاكر، النقيب الأسبق لنقابة المهن الموسيقية، على أن يعلق على قرار إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر بالأهرامات، بعد الأزمة المثارة ضده في الوقت الراهن.

وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية لـ برنامج يحدث في مصر، مع الإعلامي شريف عامر: “أنا بعيد عن النقابة وتفاصيل الموضوع كله لكن أنا متأكد أن الدولة والمسؤولين ممكن أكيد أخدوا القرار المناسب”.

وتابع: “أنا معرفوش ومسمعتلوش أي شغل ممكن يكونوا وجدوا في اللي بيقدمه تجاوزات معرفش.. لكن واثق تمامًا أنهم مش هيلغوا الحفل إلا إذا كانوا متأكدين أن ده القرار الصح”.

هاني شاكر بلاد البخت المطرب هاني شاكر

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