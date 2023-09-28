عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زلازل كبيرة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي لسكان هذه المناطق

العالم الهولندي يحذر
العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد

عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد ليغرد ويحذر من زلازل كبيرة قد تحدث في أحد المناطق في العالم، وفقا للعديد من الأمور المختلفة التي يراها، وسط حالة من الترقب الكبيرة من العالم أجمع حول توقعات وتنبؤات هذا العالم في الفترة الأخيرة. 

تحذير جديد من العالم الهولندي بشأن الزلازل 

وكان العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، قد تنبأ بعدد من الزلازل الضخمة التي ضربت عدد من المناطق، ويأتي على رأسها كلا من زلزال تركيا وسوريا، والذي كان أول الحوادث التي جعلت العالم أجمع يتابع هذا العالم، ومن ثم زلزال المغرب، وتوقعاته حول هذا الأمر.

وغرد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحذر من زلزال عنيف في منطقة قوس الباندا التي بالقرب من دولة إندونيسيا، خاصة بعد وقوع هزات أرضية متوسطة في بحر الباندا اليوم وأمس. 

وجاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: "حدثت هزات أرضية عميقة متوسطة (م 4-5) في بحر باندا أمس واليوم. قوس باندا هو منطقة اندساس يمكن أن تحدث فيها زلازل كبيرة". 

تغريدة العالم الهولندي

وحول المنطقة العربية، غرد العالم الهولندي أيضا يتحدث عن تغير الصفيحة العربية وهي ما قد تؤدي لمشاكل عديدة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " هزتان متوسطتان صباح اليوم في جيبوتي. كما ذكرت في فبراير، أدت الزلازل الكبرى التي ضربت تركيا إلى تغيير كبير في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية. يمكن الشعور بالارتعاشات (ليست كبيرة بالضرورة) في الأماكن التي لا تتعرض لها عادة". 

العالم الهولندي يتحدث عن المنطقة العربية

وكان العالم الهولندي قد اثار الجدل كثيرًا منذ أسابيع حول الزلازل المنتظرة في المنطقة العربية، حيث غرد قائلا الوقت أنه في الفترة من 15 لـ 17 سبتمبر، إضافة إلى الفترة من 17 لـ 21 من نفس الشهر، متوقعا أن النشاط الزلزالي في تلك الفترة سيصل من 6 لـ 7 درجات مقياس ريختر، كما حذر العالم الهولندي حذر سكان سواحل البرتغال وإسبانيا والمغرب من نشاط زلزالي كبير في الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه موجة تسونامي قوية، مبررًا أن التوقعات الجديدة جاءت وفقا لحدوث اقترانات بين كوكبي عطارد والشمس والمريخ لمدة 14 يوما، مع ظهور القمر الجديد في وقت مبكر من اليوم الـ 15.

الم الهولندي فرانك هوجربيتس تويتر زلزال عنيف زلازل كبيرة المنطقة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

ترشيحاتنا

لليوم الثالث.. أعضاء مستقبل وطن ومواطنو الشرقية بالآلاف أمام مكاتب الشهر العقاري|صـور

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

لفترة محدودة.. سكودا كودياك بأقل من نصف سعرها في مصر

هل تمتلك فنلندا أسلحة نووية بعد انضمامها إلى "الناتو" ؟

أمياباور الإماراتية تنفذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 1500 ميجاوات في مصر

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حقنة مضاد حيوي واحدة

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

عادة نفعلها يوميا تسبب أصعب أنواع الصداع .. اكتشفها

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ