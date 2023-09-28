زلازل كبيرة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي لسكان هذه المناطق

عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد ليغرد ويحذر من زلازل كبيرة قد تحدث في أحد المناطق في العالم، وفقا للعديد من الأمور المختلفة التي يراها، وسط حالة من الترقب الكبيرة من العالم أجمع حول توقعات وتنبؤات هذا العالم في الفترة الأخيرة.

تحذير جديد من العالم الهولندي بشأن الزلازل

وكان العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، قد تنبأ بعدد من الزلازل الضخمة التي ضربت عدد من المناطق، ويأتي على رأسها كلا من زلزال تركيا وسوريا، والذي كان أول الحوادث التي جعلت العالم أجمع يتابع هذا العالم، ومن ثم زلزال المغرب، وتوقعاته حول هذا الأمر.

وغرد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحذر من زلزال عنيف في منطقة قوس الباندا التي بالقرب من دولة إندونيسيا، خاصة بعد وقوع هزات أرضية متوسطة في بحر الباندا اليوم وأمس.

وجاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: "حدثت هزات أرضية عميقة متوسطة (م 4-5) في بحر باندا أمس واليوم. قوس باندا هو منطقة اندساس يمكن أن تحدث فيها زلازل كبيرة".

تغريدة العالم الهولندي

وحول المنطقة العربية، غرد العالم الهولندي أيضا يتحدث عن تغير الصفيحة العربية وهي ما قد تؤدي لمشاكل عديدة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " هزتان متوسطتان صباح اليوم في جيبوتي. كما ذكرت في فبراير، أدت الزلازل الكبرى التي ضربت تركيا إلى تغيير كبير في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية. يمكن الشعور بالارتعاشات (ليست كبيرة بالضرورة) في الأماكن التي لا تتعرض لها عادة".

العالم الهولندي يتحدث عن المنطقة العربية

وكان العالم الهولندي قد اثار الجدل كثيرًا منذ أسابيع حول الزلازل المنتظرة في المنطقة العربية، حيث غرد قائلا الوقت أنه في الفترة من 15 لـ 17 سبتمبر، إضافة إلى الفترة من 17 لـ 21 من نفس الشهر، متوقعا أن النشاط الزلزالي في تلك الفترة سيصل من 6 لـ 7 درجات مقياس ريختر، كما حذر العالم الهولندي حذر سكان سواحل البرتغال وإسبانيا والمغرب من نشاط زلزالي كبير في الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه موجة تسونامي قوية، مبررًا أن التوقعات الجديدة جاءت وفقا لحدوث اقترانات بين كوكبي عطارد والشمس والمريخ لمدة 14 يوما، مع ظهور القمر الجديد في وقت مبكر من اليوم الـ 15.