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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغيرات بالصفيحة العربية.. العالم الهولندي يكشف مفاجأة بعد وقوع زلازل تركيا

العالم الهولندي
العالم الهولندي

علق العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الخميس، علي وقوع زلزالين صباح اليوم في جيبوتي، مذكرا بتصريحاته في فبراير العام الجاري.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”: “وقع زلزالين صباح اليوم في جيبوتي… كما ذكرت في فبراير، فإن الزلازل الرئيسية في تركيا قد غيرت بشكل كبير توزيع الإجهاد التكتوني حول الصفيحة العربية.. ويمكن الشعور بالهزات (ليست بالضرورة كبيرة) في الأماكن التي لا تواجهها عادة”.

وفي وقت سابق، علق العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، علي وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.

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وكتب هوجربيتس، عبر منصة “إكس”، أنه “بعد وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.. وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في الغلاف الجوي الذي ميز هذه المنطقة، يمكن أن يكون هذا الزلزال الذي يبلغ عمقه 114 كيلومترًا بمثابة نذير”.

العالم الهولندي هوجربيتس جيبوتي تركيا زلزال

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