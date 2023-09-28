زلزال عنيف يضرب كهرمان مرعش في تركيا

ضرب زلزال بقوة 4 ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، حسبما اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD.



وتم تسجيل الهزة عند الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان على عمق 14.37 كم.

كانت قد أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر ضرب سواحل جيبوتي، على بعد 240 كم من سواحل عدن.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد شعر سكان بعض مناطق محافظتي تعز وإب في وسط اليمن بـ الزلزال.

ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.