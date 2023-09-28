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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب جيبوتي ويشعر به سكان اليمن

زلزال
زلزال

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر ضرب سواحل جيبوتي، على  بعد 240 كم من سواحل عدن.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد شعر سكان بعض مناطق محافظتي تعز وإب في وسط اليمن بـ الزلزال.

ولم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية حتى هذه اللحظة غير الخوف والفزع بين صفوف السكان المحليين.

وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر تونجا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها، أن الزلزال وقع على بعد 125 كيلومترًا من قرية هيهيفو الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 52.4 كيلومتر.

ووفقا للهيئة، لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال عنيف يضرب جزر تونجا في المحيط الهادئ

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