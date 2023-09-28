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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمياباور الإماراتية تنفذ مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرة 1500 ميجاوات في مصر

صدى البلد

حصلت شركة أميا باور الإماراتية للطاقة على الموافقة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1500 ميجاوات في مصر. 

 

وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح من شركة أميا باور الإماراتية، شركة الطاقة المتجددة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر بقدرة إجمالية تبلغ 1500 ميجاوات.

 

وفقا لما نشره موقع، سولار كوارتر، يتضمن هذا الاقتراح توسيع مشاريع الطاقة الشمسية الحالية لشركة أميا باور في أسوان بمقدار 1000 ميجاوات وبناء محطة لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب في منطقة البحر الأحمر.

 

تعمل شركة أميا باور الإماراتية حاليًا في بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاوات في مصر من خلال شركتيها التابعتين، أبيدوس سولار وأمونيت لطاقة الرياح.

 

وفي ديسمبر، أعلن الشركاء الدوليون، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية، عن حزمة تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم مشروعاتشركة أميا باور في مصر.

 

تأسست شركة أميا باور الإماراتية عام 2016 ومقرها في دبي، وهي شركة تابعة لشركة النويس للاستثمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في المنطقة، مع محفظة طاقة نظيفة تتجاوز 6 جيجاوات تغطي 20 دولة.

 

تعمل مصر بنشاط على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة وهي ملتزمة بالجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.

 

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