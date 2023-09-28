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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شارموفرز يطرح أحدث أغنياته شقلبتي روتيني

صدى البلد

طرح فريق شارموفرز، أحدث أعماله الغنائية "شقلبتى روتينى"، من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

فى هذه الأغنية يقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة، حول وقوع شخص فى حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره، ورغم اعتقاده بأنه لا يمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولايعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب !.. تقول كلمات أغنية " شقلبتى روتينى":.

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كنت فاكر انى مش هاحب تانى وقعت واقف
كنت فاكر انى مالك زمانى
بس كنت بضحك على نفسى و ايام بتروح مفيهاش الروح
خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر قلبى مات
جيتى فى وقت مش عارف مين انا
متلغبط من قبل ماشوفك بزمن كنت بارد
مكنش فيه امل ال مكنش فيه امل
يمكن لو فى وقت تانى كنت اخدك فى حضنى ليالى
باين من برا هادى و من جوايا انا بنادى
شقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى ايه
شقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى ايه
كنت فاكر انى مش هاحب تانى وقعت واقف
كنت فاكر انى مالك زمانى بس كنت بضحك على نفسى و ايام بتروح مفيهاش الروح
خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر اللى مات
و الفجر بينور شباكى و انا صاحى
مرسومة على سقف اوضى فى خيالى احساس و عارفه بس ناسى
و لما اشوفك مش عارف ليه بدارى
خايف عشان حبيت انا خايف عشان حبيت
شقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى ايه
شقلبتى روتينى لما بصتيلى امال لما تكلمينى
تفتكرى هيجرى ايه

أعماله الغنائية أغنية جديدة المنصات الرقمية هاني شاكر شارموفرز

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