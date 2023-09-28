تكريمي طبطبة إلهية| تامر أمين : لا أهتم لفرح أو زعل شخص

علق الأعلامى تامر أمين على تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية فى دورته الـ 14 كأفضل برنامج توك شو فى مصر لعام 2023.



وأكد تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، أنه يشعر أن التكريم طبطبة إلهية، بعد الكرب والابتلاء العظيم الذى تعرض له بوفاة والدته الأسبوع الماضى.

عايشين ومستورين

وأضاف تامر أمين قائلا:" عايشين ومستورين وبصحة ببركة دعا الوالدين وأجمل ما فى الجائزة أنها جاءت من خلال استفتاء الجمهور ".

وأوضح تامر أمين أنه يعمل من أجل الجمهور وللجمهور فقط، مؤكدا:" من عيوبى لا أزن الحديث قبل قوله، ولا بيهمنى زعل ولا فرح حد ، فقط اتحدث للجمهور".

