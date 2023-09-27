يوم العلم بامتياز.. تامر أمين معلقا على تكريم السيسي لأوائل خريجي الجامعات

علق الإعلامي تامر أمين بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين بالجامعات المصرية باستاد هيئة قناة السويس قائلا :" انهاردة يوم العلم بامتياز".



ورصدت عدسة قناة النهار منذ قليل فاعليات الرئيس السيسي في تكريمه لأوائل الخريجين فقد كرم الطلبة المتفوقين في كل القطاعات والمجالات الطبية والفنية والأدبية والتكنولوجية والتي تمثل بشائر زهور تتفتح في حدائق العلم والتعليم التفوق في مصر.

اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والشباب والخريجين



وكشف آمين خلال برنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية" النهار"، مساء يوم الثلاثاء، أن إحتفالية اليوم هي إشارة كبيرة تدل على مدى اهتمام القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم والطلبة والمتفوقين، وتبعث رسائل للأجيال الجديدة في التعليم.