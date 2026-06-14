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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس وقاليباف يشاركان في اجتماع حاسم تمهيدًا لاتفاق أمريكي إيراني

فانس و قاليباف
فانس و قاليباف
فرناس حفظي

أفادت  وسائل إعلام عربية ، بأن وفدي الولايات المتحدة وإيران سيعقدان اجتماعا افتراضيا، اليوم الأحد، في إطار المساعي الجارية للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر بين الجانبين.

وبحسب التقارير العربية، سيشارك في الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى جانب وسطاء من قطر وباكستان عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشارت  التقارير إلى أن الاتفاق المنتظر يتضمن إجراءات تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك إعادة فتحه أمام سفن الشحن، فضلًا عن خطوات مرتبطة بتخفيف القيود الأمريكية المفروضة على الموانئ الإيرانية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن وفدًا قطريًا توجه إلى طهران صباح الأحد لمواصلة جهود الوساطة الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين ودفع المفاوضات نحو مراحلها النهائية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، السبت، توقعه التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن موعد التوقيع لم يُحسم بعد، مشيرين إلى استمرار المشاورات بشأن عدد من الملفات العالقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تباين في المواقف داخل إيران، حيث تواجه التفاهمات المطروحة انتقادات من بعض التيارات المحافظة التي ترفض تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية.

الولايات المتحدة إيران نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

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