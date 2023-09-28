شاهد .. وزير السياحة الإسرائيلي يزور برج المملكة بالسعودية

خلال زيارة وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إلى الرياض، في المملكة العربية السعودية، قام بزيارة برج المملكة بالرياض ضمن زيارته الرسمية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاييم كاتس، خلال زيارة أول وزير إسرائيلي علنية إلى السعودية وهو في برج المملكة بالرياض.

تأتي زيارة كاتس في الوقت الذي قدم فيه السفير السعودي، نايف السديري، أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأولى للضفة الغربية منذ عام 1967.

ترأس كاتس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد في الرياض، في يومي 27 و28 سبتمبر. وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كاتس شارك في العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مع لقائه نظراء له من دول مختلفة، من بينها دول عربية وشرق أوسطية.

قال وزير السياحة الإسرائيلي: "السياحة تشكل جسرًا بين الشعوب ولها القدرة على تأليف القلوب وتشجيع الازدهار الاقتصادي".