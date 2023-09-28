خبيرة مصرفية: تبادل العملة مع بنك الإمارات المركزي له فوائد عديدة لمصر

علقت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على قرار البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقية لمبادلة العملة هام جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ أنه سيساعد مصر في التخفيف من الضغط على الدولار في الوقت الحالي، وذلك في ضوء التعامل بالعملات المحلية لكلا الدولتين.

خبيرة مصرفية تعلق على قرار البنك المركزي

وأضافت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن هذا القرار سيجعل مصر تتعامل مع الإمارات بدون استغلال الدولار، وبالتالي فإن مصر ستوفر مليارات الدولارات في التعامل مع الإمارات، "بدل ما كنت هروح اخد قرض بالدولار بفوائده العالية الأجنبية، لا مصر هتتعامل بالعملة المحلية في الإمارات".

وتابعت الخبيرة المصرفية، أن اتفاق تبادل العملة مع الإمارات سيكون له فائدة كبيرة لمصر بعيدا عن استخدام الدولار، وسيساهم في أن مصر تبتعد عن الحصول على قروض دولارية بفوائد مرتفعة.

واستكملت أن الجنيه المصري أصبح مقبول التبادل معه في العديد من الدول المختلفة، وهذا أمر مهم جدا، ويساعد بقوة في توفير العملة الأجنبية، ويقلل من احتياج مصر للدولار، "لو كنت هشتغل مع الإمارات بالدولار لا هوفر الدولارات دلوقتي واشتغل بالجنيه المصري".

وأشارت إلى أن مصر إذا أبرمت خلال الفترة المقبلة عددا من اتفاقيات تبادل العملة ستوفر الكثير من الدولارات المختلفة، وسيكون أمر هام جدا للاقتصاد المصري.