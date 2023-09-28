"اليقظة العقلية وعلاقتها بالتدفق النفسي" رسالة ماجستير لـ جيلان الحارتي بجامعة الزقازيق

حصلت الباحثة جيلان عبد الوهاب السعيد الحارتي على درجة الماجستير بتقدير امتياز في رسالتها التى تحمل عنوان “اليقظة العقلية وعلاقتها بالتدفق النفسي وجودة الحياة الأكاديمية لدى طلبه التعليم الجامعى النوعي” بكليه التربيه النوعيه-جامعه الزقازيق قسم العلوم التربوية والنفسية.

أشرف على الرسالة كل من الدكتور نهلة متولي السيد استاذ علم النفس وعميد كلية الدراسات الانسانيه السابق جامعة الازهر والدكتور هالة احمد الجلاد استاذ مساعد أصول التربيه كلية التربيه النوعيه جامعة الزقازيق.

وناقش الرسالة الدكتور محمد السيد عبد الرحمن استاذ الصحة النفسيه عميد كلية التربيه السابق جامعة الزقازيق " مناقشا من الخارج ومقررا " وايضا الدكتور احمد عبد الغني ابراهيم استاذ ورئيس قسم الصحة النفسية وعميد كلية التربية جامعة الازهر مناقشًا من الخارج.

وأشاد الدكتور هاني حلمي عميد الكلية والدكتور أكمل شوقي جاب الله وكيل الكلية للدراسات العليا بالمجهود الذي بذلته الباحثة معربين عن تمنياتهما بالتوفيق و النجاح الدائم.



ويتمنى الزميل حسام الحارتى نائب رئيس القسم الرياضى بصدى البلد التوفيق لابنة عمه بعد تفوقها خلال مناقشة الرسالة.

جيلان الحارتي تناقش رسالة اليقطة العقلية

جيلان الحارتي تناقش رسالة اليقطة العقلية

جيلان الحارتي تناقش رسالة اليقطة العقلية