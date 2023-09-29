أحد الخريجين: الجامعات التكنولوجية تمنح الطلاب فرصة التعبير عن المهارات

قال الحسين أسامة خريج جامعة بنى سويف التكنولوجية، أنه تخصص في دراسة التكنولوجيا التطبيقية.

وأضاف الحسين أسامة مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أن المجال الذي تخصص فيه تطلبه العديد من الشركات، إضافة امكانية تعيينه كمعيد في الجامعة .

التعبير عن مهاراتهم

ونصح الحسين أسامة، أن الجامعات التكنولوجية، تمنح الطلبة التعبير عن مهاراتهم المختلفة، معقبة :" مفيش حاجة اسمها أن اللى معاه دبلوم يقعد فى البيت".

وطالب الحسين أسامة، الطلبة بتحديد أهدافهم واختيار الجامعة والتخصص المناسب.