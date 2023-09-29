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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض الفنان محمد فريد إلى وعكة صحية

محمد فريد
محمد فريد

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك. 

 

وكتبت ناهد محمد فريد:" اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين". 

 ولد الفنان محمد فريد في محافظة بني سويف عام 1940 حيث كان أول معرفته بالمجال الفني  من خلال الفنان عبدالله فرغلي الذي كان يعمل مدرس اللغة الفرنسية بالمدرسة الثانوية ببني سويف، وقد قابله الطالب محمد فريد ووقف فرغلي علي امكانياته الفنية حتي نصحه بالحضور الي القاهرة حيث الانتشار بشكل أسرع.

وبالفعل حضر فريد إلى القاهرة وانضم لمسرح العرائس ثم انطلق منه الي مسرح الطليعة وهناك قابل العديد من النجوم الذين ساعدوه في التقرب من صناع الأعمال الفنية وبالفعل اشترك مع كبار النجوم فوقف امام عادل امام وسندريلا الشاشة سعاد حسني في فيلم حب في الزنزانة ومع محمود عبد العزيز في مسلسل محمود المصري ثم جاء اليه الدور الاشهر في مشواره الفني وهو تجسيد شخصية (طاطا ) صبي العالمة سماسم في مسلسل ليالي الحلمية، كما وقف امام الفنان احمد السقا في فيلم (الديلر ) وفي فيلم المغتصبون ثم وقف علي خشبة المسرح ليؤدي دورا من اهم ادواره في مسرحية ( راقصة قطاع عام) مع الفنانة سماح انور.

 

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