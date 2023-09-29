رضا سليم يكشف عن إصابته قبل مباراة الأهلي أمام سان جورج

حرص المغربي رضا سليم، نجم الأهلي، علي مشاركة جمهوره ومتابعيه صورة له من التدريبات على هامش مران الفريق امس الخميس، استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي.

وظهر رضا سليم عبر حسابه علي انستجرام وهو يؤدي تدريبات منفردًا مع وجود ضمادة على ركبته اليسرى، حيث اشتكى اللاعب من الإصابة، ولم يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة بطل إثيوبيا أو استمرار غيابه عن موقعة غدا الجمعة.

ويلعب الأهلي مع سان جورج، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سان جورج الإثيوبي بنتيجة 3-0، في مباراة ذهاب دور الـ32 التي أقيمت أيضًا على استاد القاهرة الدولي.