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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويجز في بروكسيل وعمرو دياب أمام الأهرامات.. أبرز حفلات ليلة الخميس

عمرو دياب
عمرو دياب

أحيا عدد من نجوم الغناء العربي حفلات في أماكن مختلفة مساء الخميس، بداية من ويجز الذي انطلق في جولته الأوروبية، ونشر عدد من الصور والفيديوهات من حفله في بروكسل بعد ساعات من وصوله. 

 

طرح  ويجز أغنية حلوة منك وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي الذي انطلق عرضه فى السينمات يوم 13 من شهر سبتمبر، واختارته مصر لتمثيلها في تصفيات الأوسكار.
 

 

أيضا حضر عدد كبير من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا حفل الفنان عمرو دياب في منطقة الأهرامات منذ قليل، قدم خلاله عدد من أغنياته الشهيرة منها يا أنا يا لأ، بحبه، من هنا لبكره، كان طيب وغيرهم. 

 

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلات ضخما في العقبة بالأردن اليوم الجمعة، ونفذت التذاكر بعد ساعات من طرحها وكان هناك إقبالا جماهيريا ملحوظا على منافذ الشراء.

 

وتشهد مدينة العقبة بالأردن استعدادات كبيرة لحفل الفنان عمرو دياب حيث أعلنت جمعية الفنادق الأردنية ارتفاع حجوزات جميع فنادق العقبة لتصل نسبة الاشغالات إلى ٩٩٪؜ خلال عطلة نهاية الأسبوع التي يشهدها الحفل.

 

ومن جانبه أكد حسين هلالات نائب رئيس الجمعية أن ارتفاع نسبة اشغالات الفنادق في العقبة يتزامن مع الحفل الكبير الذي سيحييه النجم عمرو دياب في العقبة ، وهو نفس الأمر الذي تكرر من قبل عند إحيائه حفلا غنائيا بنفس المنطقة.

 

وأعلنت اللشركة المنظمة للحفل نفاد جميع التذاكر منذ ٢٥ يوما إضافة الى التذاكر الإضافية التي تم طرحها نظرا للإقبال الجماهيري.

ويجز العقبة بالأردن السوشيال ميديا حفل الفنان عمرو دياب عمرو دياب

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