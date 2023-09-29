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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستعرض أنوثتها ورشاقتها بفستان تايجر مكشوف البطن

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت نسرين طافش، بفستان مثير باللون البني والأسود من التايجر، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها. 

وأعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السينمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سينمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٩_٠٤٥٥٠٦

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