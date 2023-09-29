دبلوماسي نيبالي: اتفاقية تجارة الطاقة بين نيبال والهند وبنجلاديش في "المرحلة النهائية"

قال السفير النيبالي لدى الهند شانكار براساد شارما، أمس /الخميس/، إن اتفاقًا ثلاثيًا مزمعًا لتجارة الطاقة بين الهند ونيبال وبنجلاديش وصل إلى المرحلة النهائية، على الرغم من أن نيودلهي ودكا قد يتعين عليهما زيادة قدراتهما على نقل الطاقة لتنفيذ الاتفاق.



ونقلت صحيفة هندوستان تايمز الهندية عن شارما قوله: "إن الدول الثلاث قد وافقت، في وقت سابق من هذا العام، على اتفاقية تجارة الطاقة الثلاثية المقترحة، وهي الأولى من نوعها في جنوب آسيا، وتهدف إلى تلبية الطلب طويل الأمد من نيبال وبنجلاديش للسماح ببيع الكهرباء للشبكة الهندية".



وتابع أن "الاتفاق في /المرحلة النهائية/، في أي وقت يمكن أن نجتمع ونتفق، وتنفيذ الاتفاقية قد يستغرق بعض الوقت لأن الهند وبنجلاديش في الوقت الحالي /ليس لديهما قدرة نقل احتياطية/".



وقال: "ربما نحتاج أيضًا إلى التحدث والتخطيط بشأن قدرة النقل بين الهند وبنجلاديش، كما أن بنجلاديش مهتمة بوجود استثمارات في نيبال لاستيراد الكهرباء من نيبال إلى بنجلاديش، سواء باستثماراتها أو باستثمارات دول أخرى".

