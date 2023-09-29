مدرب النمسا السابق في حوار لـ صدى البلد: كولر يمتلك 4 مميزات.. وهذه حقيقة عروض الأندية المصرية

خلف الألماني فرانكو فودا، مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي، في تدريب منتخب النمسا وحقق إنجازا تاريخيا بقيادته للتأهل إلى دور الـ 16 في بطولة أمم أوروبا الماضية للمرة الأول في التاريخ، لكن الفشل في التأهل إلى مونديال 2022 كان نقطة سواء تسببت في إقالته.

عمل فرانكو فودا مدربا لفريق زيورخ السويسري بعد رحيله، لكن رحلته انتهت سريعا بسبب النتائج السلبية، في شهر سبتمبر من العام الماضي، ليقرر المدرب الألماني الابتعاد قليلا للراحة قبل خوض تجربة جديدة.

المدرب فرانكو فودا يتحدث لموقع صدى البلد عن تجربته مع منتخب النسما وحقيقة العروض المصرية ورأيه في المدرب السويسري مارسيل كولر ومستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي.

نص الحوار:

في البداية.. هل اقترابك عودتك للتدريب؟

لقد استمتعت بالوقت الذي قضيته مع عائلتي وأنا الآن مستعد لتحدٍ جديد مرة أخرى، يمكنني أيضًا أن أتخيل العمل خارج أوروبا.

ارتبط اسمك في أوقات سابقة بتدريب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. ما الحقيقة؟

تواصل معي بعض الوكلاء من أجل التدريب في مصر، لكن لم يتفاوض معي أي نادٍ بشكل مباشر.

ما تقييمك لتجربتك مع منتخب النمسا؟

لقد كنت ناجحاً مع المنتخب النمساوي، لأول مرة تأهل المنتخب لدور الـ16 في بطولة أمم أوروبا، بالإضافة إلى المستوى المميز في دوري الأمم الأوروبيىه كانت تلك نجاحات عظيمة، لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من التأهل لكأس العالم في قطر.

لقد سبقك مارسيل كولر في تدريب النمسا.. ماذا تعرف عن مدرب الأهلي الحالي؟

إنه صادق ومباشر ومتواصل ودقيق في عمله، هو مدرب جيد جدا.

هل تابعت مارسيل كولر مع الأهلي الموسم الماضي؟

نعم، لقد كان ناجحًا للغاية الموسم الماضي وشاهدت مباراة ودية للأهلي في النمسا، فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وسيشارك في كأس العالم للأندية في ديسمبر، أيضا اتذكر كريستيان جروس مع الزمالك.

ما رأيك في مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي؟

تطور محمد صلاح ليصبح لاعبًا عالميًا تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بالنسبة لليفربول، فهو أهم لاعب في الهجوم، سرعته في التعامل مع الكرة، ومراوغته في مساحة ضيقة، وأسلوبه الفني وتمريراته الأخيرة غير عادية. بالإضافة إلى ذلك، فهو شخص متواضع ومحترف للغاية.

ما تعليقك على إقالة هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا وتعيين ناجلسمان؟

هانز فليك مدرب ممتاز ومن المؤسف أنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه مع المنتخب الوطني، ولكن إمكانيات يوليان ناجلسمان تناسب المنتخب الألماني أيضا.

كيف ترى الطفرة الهائلة التي شهدتها الكرة السعودية بضم صفقات العالمية؟

السعودية تريد إثراء الدوري والارتقاء به بضم أفضل اللاعبين الدوليين.