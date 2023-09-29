عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

بيراميدز ضد الجيش
بيراميدز ضد الجيش الرواندي

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز على الجيش الرواندي في مباراة اليوم، والتأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.
كان فريق بيراميدز تعادل مع الجيش الرواندي بدون أهداف في مباراة الذهاب.
وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر.
خط الدفاع: كريم حافظ، محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي.
خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيف، مهند لاشين، وليد الكرتي، يوسف أسامة نبيه، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي.
خط الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي، دودو الجباس.
كما يلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته، الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، في تمام السابعة مساء، على  استاد القاهرة الدولي.
يذكر أن الأهلي تغلب على سان جورج بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.

بيراميدز الجيش الرواندي دوري ابطال افريقيا باتشيكو قائمة بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ينهي حياة نورهان لرفضها الزواج منه.. ومفاجأة بشأن دخوله الجامعة بسلاح

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

رسميا الآن|مفاجأة بسعر الدولار بعد تخلي مصر عن الأخضر بالتعاملات مع الإمارات

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 29-9-2023

تطبق من اليوم.. عقوبات تنتظر مواطنين بسبب التوقيت الشتوي

ادعوله بالشفاء.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى اليوم الجمعة 29-9-2023

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

سوما بندوة صدى البلد: أصالة طلعتني أعمل عمرة على كرسي متحرك| شاهد

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

بعد دانيال.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات| تحذير هام من الأرصاد

مع عودة قوات فاجنر إلى أوكرانيا.. هل تنوي روسيا التعبئة مجددا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

بعد خطوبتها... إطلالات أثارت الجدل لـ ابنة الفنان الراحل محمود الجندي

طريقة عمل طاسة بطاطس مقلية بالجبنة.. بأسهل الخطوات

فيديو

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

الميت الحي.. ظهور غريب لقائد الأسطول الروسي بعد إعلان مصرعه بهجوم صاروخي

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ