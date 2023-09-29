دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يبحث عن تأهل تاريخي أمام الجيش الرواندي

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، اليوم الجمعة، في تمام السادسة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز على الجيش الرواندي في مباراة اليوم، والتأهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

كان فريق بيراميدز تعادل مع الجيش الرواندي بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، يوسف نادر.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمد حمدي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، أحمد توفيف، مهند لاشين، وليد الكرتي، يوسف أسامة نبيه، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي، دودو الجباس.

كما يلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته، الأهلي مع سان جورج الإثيوبي، في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن الأهلي تغلب على سان جورج بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب.