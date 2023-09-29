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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

لعشاق آيفون وأندرويد.. احمى بطارية هاتفك بتفعيل هذا الإعداد الذكي

الوضع الليلي في الهواتف
الوضع الليلي في الهواتف الذكية

يعد الوضع الليلي Dark mode، ميزة شائعة على الهواتف الذكية يمكنها المساعدة في الحفاظ على عمر البطارية حماية العينين من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات، وفي هذه المقالة، سنوضح لك كيفية تمكين الوضع الليلي على هاتفك الذكي.

 

كيفية تمكين الوضع الليلي على الهواتف الذكية

يعد تمكين الوضع الليلي على هاتفك الذكي عملية بسيطة تختلف باختلاف نظام التشغيل والجهاز الذي تستخدمه، فيما يلي خطوات تمكين الوضع الليلي على بعض الهواتف الذكية الشائعة:

 

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- تشغيل الوضع الليلي على آيفون:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اضغط على العرض والسطوع Display & Brightness.
3. حدد داكن Dark.

- تشغيل الوضع الليلي على أندرويد:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اضغط على الشاشة Display.
3. حدد المظهر الداكن Dark theme.

 

- تفعيل الوضع الليلي على هواتف سامسونج جالاكسي:

1. افتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اضغط على الشاشة Display.
3. حدد الوضع الداكن Dark mode.

كيفية تمكين الوضع الليلي على الهواتف الذكية

مميزات الوضع الليلي في الهواتف الذكية

يمكن أن يساعد الوضع الداكن في الحفاظ على عمر البطارية على الهواتف الذكية المزودة بشاشات OLED، حيث تستخدم شاشات OLED طاقة أقل لعرض الألوان الداكنة لأن كل بكسل يضاء بشكل فردي كمصباح LED صغير، ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة بوردو، فإن التبديل من الوضع الفاتح إلى الوضع الداكن عند سطوع 100% يمكن أن يوفر ما متوسطه 39% أو 47% من طاقة البطارية. ومع ذلك، قد لا يكون التوفير في عمر البطارية من الوضع المظلم كبيرا في الاستخدام اليومي.

عيوب الوضع الليلي في الهواتف الذكية

في حين أن الوضع الليلي أو المظلم يمكن أن يساعد في الحفاظ على عمر البطارية، إلا أنه قد لا يكون مناسبا للجميع، حيث يجد بعض الأشخاص صعوبة في قراءة النص على خلفية داكنة، خاصة في ضوء الشمس الساطع، بالإضافة إلى ذلك، قد لا تدعم بعض التطبيقات الوضع المظلم، مما قد يؤدي إلى تجربة مزعجة عند التبديل بين التطبيقات، أخيرا، أظهرت بعض الدراسات أن الوضع الليلي قد لا يكون فعالًا في تقليل إجهاد العين كما كان يعتقد سابقا.

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