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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاة الجنازة على الراحلة نجاح سلام في بيروت

نجاح سلام
نجاح سلام

شيعت منذ قليل جنازة الفنانة الراحلة نجاح سلام من مسجد الخاشقجي ببيروت.

 

وحضر الجنازة أفراد أسرتها وعدد من أصدقاء العيلة المقربين.

وفاة نجاح سلام

وأعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام عن موعد دفن الجثمان، واستقبال العزاء في الراحلة بعد وفاتها صباح اليوم . 

ومن المقرر تشيع جثمان الفنانة الراحلة نجاح سلام غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد الخاشقجي، ثم تدفن في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة ببيروت.

كما ستستقبل أسرة الفنانة الراحلة العزاء على مدار يومي السبت والأحد القادمين في أحد الفنادق بدولة لبنان .

 

نجاح سلام ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفي عبدالرحمن سلام تزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد.

وفى عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

عملت في راديو الشرق غنت للمرة الأولى امام الجمهور عام 1948.

 

واشتهرت بأغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم اقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت باغنية "يا اغلى اسم فى الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.

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