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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص تحت عجلات أتوبيس في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياتة إثر إصطداما أتوبيس به بطريق بلبيس العاشر بعد الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من إستقبال "مايكل ف ا" 19 سنة مقيم محافظة المنوفية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياتة إثر إصطدام اتوبيس به بطريق بلبيس العاشر بعد الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة

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