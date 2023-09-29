مصرع شخص تحت عجلات أتوبيس في الشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياتة إثر إصطداما أتوبيس به بطريق بلبيس العاشر بعد الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من إستقبال "مايكل ف ا" 19 سنة مقيم محافظة المنوفية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه متأثرا بإصابته التي أودت بحياتة إثر إصطدام اتوبيس به بطريق بلبيس العاشر بعد الكارته وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة