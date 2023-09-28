10 كيلو بانجو .. القبض على تاجر مخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامى (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – طبنجة – طلقات نارية – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.