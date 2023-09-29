منتخب السومو يستعد للمشاركة في بطولة العالم باليابان

تستعد بعثة منتخب مصر للسومو للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر المقبل في اليابان.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى اليابان يوم 4 أكتوبر المقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من، رامي بلال وحسام عمر، ومعهم أحمد خليفة مدرب، ويترأس البعثة أحمد صبرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو.

وتخلف عبد الرحمن الصيفي من السفر مع بعثة المنتخب الوطني بسبب عدم تواجده في مصر، وتأخره في إرسال جواز السفر الخاص به إلى الاتحاد من أجل استخراج التأشيرة.

وعلى جانب آخر، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر المقبل في البرتغال.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من

يسري سامي – 60 كجم

عمار أبو هاشم – 73 كجم

علي عبد العال – 81 كجم

عمر الرملي – 90 كجم

فاطمة غانم – 63 كجم

آية جاب الله – 78 كجم

فرح شرف - +78 كجم

وتوج المنتخب الوطني للجودو مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.