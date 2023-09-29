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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحلل الجثامين.. تلوث جرثومي يصيب مياة الشرب واختلاط الصرف الصحي بمدينة درنة

درنة
درنة

رصدت فضائية العربية تقرير عن الصعوبات التى تواجه السلطات الليبية في انتشال جثث درنة المتحللة، فمحنة جديدة تضاف إلى مأسي أهالى درنة شرق ليبيا.

أختلاط مياة الشرب بمياة الصرف الصحي

فبعد معاناتهم من الفيضان المدمر الذي فقدوا فيه الآلاف أدت مئات الحثث المتحللة إلى تلوث مياة الشرب بعد اختلاطها مع مياة الصرف الصحي.

وبحسب السلطات المحلية فيما  تصاعدت المخاوف باحتمالية إصابة سكان المدينة بالأوبئة والامراض.

كشفت حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس انها رصدت “تلوثا جرثوميا” في جميع مصادر المياة الجوفية ومياة البحر في المدينة موضحة أنها تواصل إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياة بالمدن المنكوبة.

فبعد أكثر من اسبوعين على الفيضان المدمر لاتزال فرق الانقاذ تواصل جهودها في انتشال الجثث والبحث عن المفقودين، ولكن وجدت السلطات نفسها أمام صعوبات بعد تحللها وتعقنها وتزايد الروائح المنبعثة منها.

السلطات الليبية انتشال جثث درنة أهالى درنة طرابلس تلوثا جرثوميا

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