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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور .. رئيس نقابة الإسكندرية يشهد حفل تخرج طلاب الهندسة

شهد الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية حفل تخرج طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة ٢٠٢٣، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية ، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح و الدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقى وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل المغلاني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب.

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‎وهنأ "سعودى" الخريجين بانتهاء مرحلتهم الدراسية وبدء حياتهم العملية و أوضح أنه للنجاح العديد من الأسباب أهمها أولياء الأمور الذي لهم الفضل الأكبر في ذلك النجاح و كذلك أشاد بمجهودات السادة أعضاء هيئة التدريس  وتمنى لهم كل التوفيق فى المرحلة القادمة مؤكدًا أن نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها لهم دائمًا وتمنحهم الخدمات و الأنشطة المتنوعة وشكر أعضاء هيئة التدريس والقائمين على الحفل والمنظمين واتحاد طلاب كلية الهندسة ، و ألقى مع الخريجين قسم المهنة.

‎حضر الحفل عمداء كليات جامعة الاسكندرية ‎وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، كما حضر أعضاء مجلس النقابة والمهندس محمد قبيصى رئيس لجنة الشباب  والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

الاسكندرية اتحاد طلاب كلية الهندسة الدكتور هشام سعودى الدراسات العليا والبحوث الدكتور مصطفى النجار الدكتور عبد العزيز قنصوه المهندس محمد سعيد هندسة الاسكندرية هشام سعودي

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