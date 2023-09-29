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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تنظم ورشة تدريب على لغة الإشارة

ندوة بصحة الإسكندرية
ندوة بصحة الإسكندرية

 

نظمت مديرة الصحة بالإسكندرية ورشة تدريب لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية و وذلك بالتعاون مع مؤسسه افهم وتعلم تحت إشراف مدربه لغه الإشارة الأستاذة آلاء سامي، وذلك تحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفي إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة و تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب مدير ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

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وقالت الدكتورة فاطمة رجب ان الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذى أعلنه الاتحاد العالمى للصم هذا العام هو مشروع "كيف يمكن لكل واحد منا - الأشخاص الصم والطبيعيون - فى جميع أنحاء العالم العمل معًا جنباً إلى جنب لتعزيز الاعتراف بحقنا في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة" ، حيث يهدف هذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.

وقد تم اعطاء مقدمة عن حاسة السمع وتطور اللغة واسباب فقدان السمع والمبادرة الرئاسية عن الفحص المبكر عن ضعف حاسه السمع.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو الشكر و التقدير لدكتورة فاطمة رجبعلى المجهود الواضح و الملحوظ في وحدات ذوي الهمم بجميع المستشفيات و رضا المنتفعين عن الخدمات المقدمة الذي ظهر واضحاً اثناء المرورات على المستشفيات و التواجد بين المرضى.

الاسكندرية ١٠٠ يوم صحة الاتحاد العالمي للصم الإحتفال باليوم العالمى الخدمات المقدمة المبادرة الرئاسية

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