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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أثارت جدلاً واسعا ..القصة الكاملة لقرارات طب الإسكندرية بشأن زي الطلاب داخل الكلية

أصدرت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، قائمة بالمحظورات الخاصة بالزي للزي داخل الحرم الجامعي، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2023 والذي ينطلق غدًا السبت؛ احتراما للتقاليد والأعراف الجامعية.

وذكرت الكلية في بيان، أنه يستوجب على جميع الطلاب الالتزام في أوقات تواجدهم بداخل الحرم الجامعي في جميع المنشآت التابعة للكلية سواء في قاعات التدريس أو المستشفيات أو الزيارات الميدانية أو مكاتب الكلية أو غيرها.

وأثار البيان جدلاً واسعًا ما بين مؤيد باعتبار هذه الملابس من قبيل احترام التقاليد والأعراف الجامعية، ومعارض باعتبارها تقييدًا لحرية الطلبة.

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وحدد البيان مثالا للمظاهر التي لا يعد من اللائق ارتدائها داخل الحرم الجامعي وهي:

1- الملابس الشفافة والقصيرة والقمصان بدون أكمام.

2- أغطية الرأس الرياضية.

3- البطلونات شديدة القصر والشورتات وذات الخصر المنخفض Low Waist.

4- الملابس ذات الشقوق المصممة هكذا

5- تصفيف الشعر بطرق غير لائقة للإناث والذكور والإكسسوارات غير اللائقة للإناث والذكور.

6- الملابس الرياضية

7- الملابس المكتوب عليها عبارات لا تتناسب مع أخلاقيات الحرم الجامعي وكذلك المطبوع عليها عبارات لا تتناسب مع أخلاقيات الحرم الجامعي وكذلك المطبوع عليها صور غير لائقة.

8- الجلاليب للطلاب.

9- الأحذية المفتوحة والشباشب 

10- استخدام مساحيق التجميل والعطور بصوره مبالغ فيها .

11- استخدام طلاء الأظافر وعدم تقليمهم بالشكل اللائق، حيث إن طول الأظافر وعدم تقليمها بالشكل اللائق قد يؤثر سلبا على المريض في المرحلة الإكلينيكية أو الأجهزة التي يتدرب عليها الطالب في معامل المهارات.

12- الشعر والشارب والذقن غير المهذب بعناية عمل الوشم أو إظهار الجسم.

الاسكندرية كلية الطب الزي الأعراف الجامعية الزيارات الميدانية العام الدراسي الجديد 2023

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