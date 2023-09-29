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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وهيروين بـ600 الف جنية.. عاطل وزوجته يروجان المخدرات على شباب الدقهلية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام إثنين من العناصر الإجرامية (عاطل وزوجته "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- مبلغ مالى).

 بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (600,000 ألف جنيه تقريباً) 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

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