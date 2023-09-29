حقيقة إلغاء قرار تقسيط المصروفات الدراسية | التعليم توضح

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، قبل بداية العام الدراسي، للحديث عن أكثر من نقطة تشغل عقل أولياء الأمور والطلاب، كما أوضح خلال المؤتمر استعدادات الوزارة للعام الجديد.

وتحدث "وزير التعليم" عن نظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على أن النظام لن يتغير، مشددا على أهمية مواكبة التعليم الثورة الصناعية والتكنولوجية، التي يعيشها العالم أجمع.

وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي.



امتحانات الثانوية العامة

وقال أكرم حسني، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات تليفزيونية: "وزير التربية والتعليم أكد أن آلية الامتحانات للعام الدراسي 2023 - 2024 نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير".

لائحة الانضباط المدرسي

أوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي، قائلا:" اللائحة تشمل عددا كبيرا جدا من النقاط التي تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط وبشكل سليم، حيث تم تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، وهناك جزء آخر متعلق بمراجعة صيانة المدارس، وسيتابع وزير التعليم التقارير للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس.

ولفت إلى أن الدكتور رضا حجازي قد أصدر قرار واضح فيما يخص تقسيط المصروفات، مؤكدًا أنه من الضروري تطبيق هذه القرارات، معقبًا: “أي ولي أمر متضرر من عدم تطبيق القرارات الوزارية عليه أن يتقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم الخاص بالوزارة أو في المديرية التعليمية وعلى الفور يتم إرسال لجنة للمراجعة وإجراء اللازم”.

ظهور الفنانة سميحة أيوب في مناهج تعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصورة صحيحة ، حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب ، كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب.