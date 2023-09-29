عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة إلغاء قرار تقسيط المصروفات الدراسية | التعليم توضح

رضا حجازي، وزير التربية
رضا حجازي، وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا، قبل بداية العام الدراسي، للحديث عن أكثر من نقطة تشغل عقل أولياء الأمور والطلاب، كما أوضح خلال المؤتمر استعدادات الوزارة للعام الجديد.

التعليم العالي: إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز لعام 2024

وتحدث "وزير التعليم" عن نظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا على أن النظام لن يتغير، مشددا على أهمية مواكبة التعليم الثورة الصناعية والتكنولوجية، التي يعيشها العالم أجمع.

وطمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي.


امتحانات الثانوية العامة

وقال أكرم حسني،  رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات تليفزيونية: "وزير التربية والتعليم أكد أن آلية الامتحانات للعام الدراسي 2023 - 2024 نفس إجراءات العام الماضي دون أي تغيير".

لائحة الانضباط المدرسي

أوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي، قائلا:" اللائحة تشمل عددا كبيرا جدا من النقاط التي تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط وبشكل سليم، حيث تم تفعيل الغياب الإلكتروني للطلاب، والالتزام بالزي الموحد داخل المدرسة، وهناك جزء آخر متعلق بمراجعة صيانة المدارس، وسيتابع وزير التعليم التقارير للتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل المدارس.

ولفت إلى أن الدكتور رضا حجازي قد أصدر قرار واضح فيما يخص تقسيط المصروفات، مؤكدًا أنه من الضروري تطبيق هذه القرارات، معقبًا: “أي ولي أمر متضرر من عدم تطبيق القرارات الوزارية عليه أن يتقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم الخاص بالوزارة أو في المديرية التعليمية وعلى الفور يتم إرسال لجنة للمراجعة وإجراء اللازم”.

ظهور الفنانة سميحة أيوب في مناهج تعليمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصورة صحيحة ، حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب ، كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب.

 

 

التعليم الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم سميحة أيوب الفنانة سميحة أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

20 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا وعيار21 مفاجأة

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

ترشيحاتنا

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

قرار جديد من بوتين بشأن دخول الأوكرانيين إلى روسيا

هتبدأ بكرة .. 80 صورة ترصد جاهزية المدارس لاستقبال السنة الجديدة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحلات .. فيديو

حقول غاز في الدلتا.. شركات أجنبية تزف بشرة خير للمصريين

سعر BMW X1 موديل 2024 في مصر.. الأرخص من فئاتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

عقار جديد يعالج ارتفاع ضغط الدم المقاوم..  نتائجه فعالة

نشرة المرأة والصحة.. إضافة مكونين للطعام تعرضك لأزمة قلبية وسعر فستان دنيا سمير غانم بمهرجان الفضائيات يثير ضجة

برشاقة ملفتة.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها| صور

فيديو

بناءً على توجيهات الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يستقبل اللاعب أشرف فولة ويقدم له الرعاية الطبية

قوتها منخفضة.. المناطق الأكثر عرضة للزلازل في مصر

ضربة جديدة للسوق السوداء وتراجع في أسعار الذهب.. تفاصيل

فنانة شهيرة تسرق ابنها من زوجته .. استأجرت 4 رجال / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ