التموين : معارض أهلا مدارس رسالة قوية عن الصناعة المصرية

قال أحمد أبو الفضل، مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن المعارض التي تطلقها الدولة، تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتقديم المنتجات والسلع بأسعار أقل من السوق.

وأضاف أبو الفضل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الاخبار" المذاع على قناة "دي إم سي"، تلك المعارض تظهر القدرات الذاتية للدولة، وتوجه رسالة قوية عن الصناعة المصرية القوية، متابعا: معرض أهلا مدارس الرئيسي في مدينة نصر مقام على مساحة 6 آلاف متر.

واسترسل :" المعرض بدأ من 15 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، فاليوم هو نهاية المعرض بالفرع الرئيسي، حيث يضم 5 قطاعات رئيسية، تحتوي على كل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات مدرسية.

وأوضح أن المعرض يضم قطاعا للمواد الغذائية، وقطاع لأجهزة الكمبيوتر، والملابس وزي المدارس، متابعا: لدينا 58 معرض رئيسي، و108 معرض فرعي.

