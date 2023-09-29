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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيرجي لافروف يرد على العقوبات البريطانية الجديدة

صدى البلد

نشرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الجمعة، ردًا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، علي قرار بريطانيا بفرض عقوبات علي مسؤولين من المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا. 

 

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف علي الحسب الرسمي للسفارة الروسية بالمملكة المتحدة، أن وحدة أراضي أوكرانيا تم تدميرها على يد أولئك الذين نفذوا ودعموا الانقلاب الذي حدث عام 2014، والذين أعلن قادتهم الحرب على شعبهم في دونباس وبدأوا في قصفهم.

 

جاء ذلك الرد، بعدما أعلنت المملكة المتحدة، في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من المناطق الأوكرانية التي ضمتها: زابوريزهيا وخيرسون ودونيتسك وشبه جزيرة القرم.

 

تتزامن العقوبات التي اتخذها وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مع الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء روسيا على هذه الأراضي من خلال استفتاءات صورية رفضها الغرب.

 

قال كليفرلي: "دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا أراضي أوكرانيا، وكذلك شبه جزيرة القرم.

 

وأضاف "اليوم، فرضنا عقوبات على المسؤولين عن إجراء انتخابات زائفة على الأراضي الأوكرانية. لا يمكننا قبول هذا الهجوم على السيادة الأوكرانية".

 

تأتي العقوبات الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة على المناطق الأوكرانية التي ضمتها بعد عام واحد من الاستفتاءات "الاحتيالية وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

 

لدى وزارة الخارجية البريطانية الآن 1800 فرد وكيان يخضعون للعقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك البنوك الكبرى و129 من القلة الذين تبلغ ثرواتهم الصافية مجتمعة 145 مليار جنيه إسترليني.

 

جدير بالذكر أن التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني أصبحت الآن خاضعة للعقوبات جزئيًا أو كليًا. وانخفضت الواردات من روسيا إلى المملكة المتحدة بنسبة 98.2%، وانخفضت صادرات المملكة المتحدة إلى روسيا بنسبة 77.4% منذ الحرب.

المملكة المتحدة سيرجي لافروف بريطانيا روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا

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