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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف يؤثر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على أوكرانيا؟

صدى البلد

إغلاق الحكومة الأمريكية الذي يلوح في الأفق، ويمكن أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع، كان هو أحد العناوين الرئيسية التي يتم تداولها عبر منافذ الأخبار العالمية.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، وفقا لما نشرته “سكاي نيوز” البريطانية، إن هذه الخطوة تمثل خطرًا غير ضروري على الاقتصاد المرن الآن والذي يشهد اعتدال معدل التضخم.

قالت لايل برينارد لـ CNBC إن تجنب انقطاع التمويل الحكومي أمر في أيدي مجلس النواب، خاصة النواب الجمهوريين، وأن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد تشمل عدم دفع رواتب أعضاء الخدمة العسكرية، وتأخير الحركة الجوية. وعدم قدرة الأمريكيين الفقراء على الوصول إلى المزايا الحكومية.

كما وضح تقرير سكاي نيوز البريطانية، كيفية تأثير الإغلاق على أوكرانيا، حيث من الممكن أن يؤثر ماليا علي دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا التي قدمت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية لأوكرانيا، لكن المعارضين من الجمهوريين يقولون إنهم سيعارضون التشريعات قصيرة الأجل، المصممة لتجنب الإغلاق، والتي تشمل 6 مليارات دولار لأوكرانيا.

وفقا للتقارير، فإن الإغلاق يمكن أن يعيق أيضًا تدريب الطيارين الأوكران على الطائرات المقاتلة من طراز F-16.. 

ويجب على الكونجرس تخصيص التمويل لمئات الوكالات في كل سنة مالية تنتهي في 30 سبتمبر، لكن بعض الجمهوريين يطالبون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق قبل إقرار أي مشروع قانون. 

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، إن إغلاق الخدمة سيكون "أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث" فيما يتعلق بالتدريب، حسبما ذكرت صحيفة "برافدا" الأوروبية.

فيما قال أولكسندر كراييف، خبير السياسة الخارجية للولايات المتحدة في مركز الأبحاث الأوكراني بريزم، لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن إغلاق الحكومة الأمريكية “سيكون تطورا غير سار، بالنسبة لأوكرانيا”. 

إغلاق الحكومة الأمريكية ​أوكرانيا​ و​روسيا الكونجرس

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