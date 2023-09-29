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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمدح حبيب الروح .. بصوت المنشد رضوان محمود | فيديو

رضوان محمود
رضوان محمود

حل المنشد رضوان محمود ضيفاً على موقع صدى البلد الإخباري قدم خلالها مجموعة من الأناشيد الدينية في ذكرى المولد النبوي الشريف منها أنشودة بمدح حبيب الروح بأداء رائع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رضوان إن قدوته في الإنشاد الشيخ النقشبندي ومن المنشدين في الجيل الحالي ماهر زين مشيرا إلى أن بداياته الحقيقية مع الإنشاد كانت في شهر رمضان الماضي، حيث كانت أول أعماله أنشودة بمدح حبيب الروح، وأحباب رسول الله.

وأوضح رضوان : أن الطموح أساس النجاح ولابد من أن نخوض التجارب كي نصل، مضيفا: وراء كل شخص ناجح الكثير من العقبات والتحديات والإحباط والمحاولات العديدة التي باءت بالفشل ثم تحولت إلى نجاح أبهر الجميع.

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