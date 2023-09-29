تحطم طائرة في زيمبابوي ووفاة 6 أشخاص

تحطمت طائرة صغيرة مملوكة لشركة تعدين في زيمبابوي، اليوم الجمعة، وقالت سلطات الطيران المحلية إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها.

قال إيليا تشينجوشو، مدير هيئة الطيران المدني، إن الطائرة المملوكة لشركة ريوزيم المحدودة في زيمبابوي تحطمت بالقرب من منجم موروا للألماس في جنوب غرب البلاد.

قال تشينجوشو إن الشرطة ستقدم المزيد من التفاصيل حول الحادث، بما في ذلك أسماء القتلى، بعد إبلاغ عائلاتهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز سيسنا صغيرة الحجم.

كانت شركة ريوزيم في السابق جزءًا من مجموعة التعدين البريطانية الأسترالية "ريو تنتو" ولكنها الآن مملوكة بالكامل لزمبابوي.